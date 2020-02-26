В России семьям погибших военных компенсируют расходы на капремонт

14:02, 26 февраля 2020, ПАИ

В России семьям погибших военнослужащих будут полностью компенсировать расходы на капитальный ремонт. Соответствующий закон Совет Федерации одобрил 26 февраля, сообщает ТАСС.

Согласно принятому документу, для членов семей погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, государственной противопожарной службы, федеральных органов налоговой полиции, таможенных органов, лиц начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи взносы на капремонт общего имущества в многоквартирном доме будут включены в перечень компенсационных выплат по оплате общей площади занимаемых ими жилых помещений.

В настоящий момент семьи погибших военнослужащих имеют право только на компенсацию платы за ЖКХ.