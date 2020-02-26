Житель Усвят оплачивал свои покупки в магазинах украденной картой

14:22, 26 февраля 2020, ПАИ

37-летний безработный житель Усвятского района украл у 54-летней местной жительницы банковскую карту, а после отправился в магазин и сделал покупки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением. Она рассказала, что в Усвятах в квартире на улице Высотной из кармана её куртки украли карту, с которой позже были сняты шесть тысяч рублей.

Стражи порядка задержали подозреваемого в краже. Он дал признательные показания. Выяснилось, что мужчина потратил снятые с карты деньги в магазинах. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ещё одна кража произошла в доме в деревне Перехожа Стругокрасненского района. Здесь 33-летний безработный мужчина похитил из куртки 46-летнего местного жителя мобильный телефон и деньги. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Стражи порядка задержали подозреваемого в краже, у него был изъят похищенный телефон. По данному факту возбуждено уголовное дело.