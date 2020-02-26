0
11:52
Каждый четвертый ходит в масках: Вернувшаяся из Италии псковичка рассказала о коронавирусе в Европе
10:34
Автобус перевернулся в деревне Боровичи Порховского района
22:54
ФОТОФАКТ: Пожар произошел в одном из домов на улице Кузбасской дивизии в Пскове
18:21
Не попавшему в клуб псковскому блогеру-инвалиду рекомендуют удалить видео
17:38
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Себежском районе
14:55
Водитель погиб при столкновении автомобилей в Себежском районе
13:49
Качество питания проверили в Островском роддоме после жалобы пациентки на червей в супе
Еще новости
Происшествия

Житель Усвят оплачивал свои покупки в магазинах украденной картой

37-летний безработный житель Усвятского района украл у 54-летней местной жительницы банковскую карту, а после отправился в магазин и сделал покупки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением. Она рассказала, что в Усвятах в квартире на улице Высотной из кармана её куртки украли карту, с которой позже были сняты шесть тысяч рублей.

Стражи порядка задержали подозреваемого в краже. Он дал признательные показания. Выяснилось, что мужчина потратил снятые с карты деньги в магазинах. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ещё одна кража произошла в доме в деревне Перехожа Стругокрасненского района. Здесь 33-летний безработный мужчина похитил из куртки 46-летнего местного жителя мобильный телефон и деньги. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Стражи порядка задержали подозреваемого в краже, у него был изъят похищенный телефон. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Автобус перевернулся в деревне Боровичи Порховского района
26 февраля 2020
Автобус перевернулся в деревне Боровичи Порховского района
ФОТОФАКТ: Пожар произошел в одном из домов на улице Кузбасской дивизии в Пскове
25 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Пожар произошел в одном из домов на улице Кузбасской дивизии в Пскове
Не попавшему в клуб псковскому блогеру-инвалиду рекомендуют удалить видео
25 февраля 2020
Не попавшему в клуб псковскому блогеру-инвалиду рекомендуют удалить видео
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Себежском районе
25 февраля 2020
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Себежском районе
Водитель погиб при столкновении автомобилей в Себежском районе
25 февраля 2020
Водитель погиб при столкновении автомобилей в Себежском районе
Качество питания проверили в Островском роддоме после жалобы пациентки на червей в супе
25 февраля 2020
Качество питания проверили в Островском роддоме после жалобы пациентки на червей в супе
В Пскове получила продолжение история с «забором почета»
25 февраля 2020
В Пскове получила продолжение история с «забором почета»
Водитель пострадал из-за столкновения автомобилей в Великих Луках
25 февраля 2020
Водитель пострадал из-за столкновения автомобилей в Великих Луках

Идет загрузка...