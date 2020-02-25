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Политика

В третий раз планируется объявить отбор кандидатов в Общественную палату Псковской области

В Псковской области в третий раз планируется объявить отбор кандидатов для избрания членом Общественной палаты региона на 2018-2021 годы. Решение о его проведение поддержал комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Председатель профильного комитета Владимир Яников заметил, что из-за отсутствия желающих войти в этот общественный орган отбор объявляется уже в третий раз.

Вакантное место в Общественной палате Псковской области образовалось в связи с досрочным прекращением полномочий члена палаты Александра Ефимова. В соответствии с региональным законодательством в Общественную палату Псковской области входят 36 человек. 12 из них утверждает губернатор, треть общественников избирают на сессии регионального парламента, остальных участников избирают сами члены палаты из кандидатур от местных общественных объединений.

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