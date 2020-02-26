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Политика

Михаил Ведерников: Первая задача для любого главы - благополучие жителей

Первая задача любого главы – благополучие жителей. Об этом на пресс-конференции 26 февраля заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, давая оценку решению главы Дновского района стать сторонником партии «Единая Россия», передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, решение главы Дновского района Михаила Шауркина о переходе в сторонники «Единой России» наглядно показало, как складываются отношения с нынешней районной администрацией. «Для него это решение было непростым, но это хороший индикатор, который показывает, насколько человек убрал свои интересы, а благополучие района поставил превыше всего», - пояснил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что обратная связь, которая исходит от людей, говорит о том, что все районы намерены работать с администрацией. «По двум районам пока не вижу такого результата, но все зависит от настроя людей. Одна история – победить на выборах, абсолютно другая – впахивать 24 часа в сутки», - заключил Михаил Ведерников.

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