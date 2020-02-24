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Политика

Глава Дновского района Михаил Шауркин становится сторонником «Единой России»

Михаил Шауркин высказался о намерении перейти из рядов партии "Яблоко" в "Единую Россию".

Глава Дновского района Михаил Шауркин на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым заявил о своем решении стать сторонником парии «Единая Россия». Эта информация также была озвучена на встрече главы региона с активом района в понедельник, 24 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Летом 2019 года о своем вхождении в состав числа сторонников «Единой России» заявил глава Гдовского района Юрий Павлов,также избранный главой муниципалитета от «Яблока».

Михаил Ведерников находится с рабочим визитом в Дновском районе, где принимает участие в праздновании освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.

Выборы главы Дновского района прошли в сентябре 2019 года, Михаил Шауркин принимал в них участие от партии «Яблоко».

Михаил Шауркин родился в 1973 году в Дно, там же окончил среднюю школу № 1. Образование получил в Омском высшем общевойсковом командном училище имени М. В. Фрунзе. В 1995 году окончил училище с присвоением квалификации: инженер по эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники. Проходил службу в рядах Вооруженных Сил РФ, закончил службу в 2006 году в звании подполковника.

В 2008 году вернулся в Дно. 8 сентября 2019 года избран главой Дновского района, получив поддержку 63,75% голосов избирателей. Женат, имеет сына.

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