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Общество

В Бежаницах, Порхове и Локне отмечают 76-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

В трех районных центрах прошли памятные мероприятия в честь 76-летия освобождения территорий от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской области, в Порхове на площади Красной Армии состоялся торжественный митинг.

«Освобождение Порховского района положило конец оккупации и бесчинствам, которые творили фашисты на протяжении нескольких лет. Эта победа вернула жителям мир и надежду на светлое будущее. Сегодня мы со всем уважением и почтением вспоминаем военный и трудовой подвиг прошлого века. Мы должны помнить, что наш прямой долг — делать всё возможное, чтобы быть достойными этого великого наследия», - отмечено в приветственном адресе от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в адрес жителей района.

Память о тех, кто освобождал Порхов и окрестности, почтили возложением цветов к памятнику воинам-освободителям, а также минутой молчания.

В дополнение к протокольным мероприятиям в Бежаницах ученики всех школ района приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница».

В Локне же по случаю праздника выступили военнослужащие 237-го гвардейского Торуньского Краснознаменного десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии, военнослужащие продемонстрировали приемы рукопашного боя.

Локнянский, Бежаницкий и Порховские районы были освобождены в феврале 1944 года.

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