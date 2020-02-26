Михаил Ведерников дал прогноз предстоящим муниципальным выборам в Псковской области

17:58, 26 февраля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области дал прогноз по предстоящим муниципальным выборам в Псковской области. Своё мнение он озвучил в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Интерфакса» 26 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что на предстоящих выборах будет разная ситуация в муниципалитетах. По его словам, высока вероятность, что порядка 80% действующего состава депутатов будут переизбраны, по отдельным районам обновление может составить порядка 60%. После выборов появится больше половины новых людей, считает губернатор.

Михаил Ведерников заявил о важности предстоящих выборов, которые пройдут в Псковской области в сентябре 2020 года. По его словам, до начала избирательной кампании важно, чтобы все партии и главы поселений работали с людьми, использовали общественные институты для того, чтобы человек понимал «его это или нет, будет ли он полезен или нет, и чтобы ответ на этот вопрос имели и избиратели».

«Очень рассчитываю на конструктивную работу», - отметил губернатор. Он также подчеркнул, что местные выборы очень важны, так как выбирается первичная власть, которая ближе всего находится к людям. «Они каждый день общаются с людьми, занимаются решением проблем. Нам важно, чтобы она была нашим первым помощником», - сказал Михаил Ведерников.