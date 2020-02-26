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Общество

У Псковской области появился готовый построить экотехнопарк инвестор

В Псковской области появился инвестор, готовый создать первый экотехнопарк. Об этом на встрече с представителями СМИ заявил 26 февраля губернатор Михаил Ведерников. Известно, что это крупная компания, с большим опытом работы.

На данный момент представителям компании переданы варианты участков, на которых возможны размещения экотехнопарков. Проект инвестор оценивает в 2 млрд рублей.

Компания будет обслуживать экотехнопарк в течение 10 лет.

Задача для региона — сократить в два раза складирование отходов на полигонах, повысить объемы сортировки и последующей переработки.

По словам губернатора, срок реализации проекта - 2 года. «Если это произойдет, то у нас будет возможность закрыть все свалки на территории Псковской области», - сказал он.

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