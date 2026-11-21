Всероссийский математический флешмоб пройдет в Пскове

16:38, 21 ноября 2026, ПАИ

XIII ежегодный Всероссийский математический флешмоб «Контрольная по математике для взрослых и не только», более известный как «Математический Кот» (MathCat), пройдет на базе детского технопарка «Кванториум» в Пскове 28 ноября, сообщили ПАИ в технопарке.

Мероприятие приглашает проверить свои силы в решении интеллектуальных задач школьников от восьми лет, студентов, взрослых и целые семьи, независимо от их образования и профессии.

Участникам будут предложены авторские задачи, разделенные на пять уровней сложности, или лиг: от самой сложной «красной» до базовой «прозрачной», а также «желтая», «зеленая» и «белая». Каждый участник получает комплект заданий всех лиг, но самостоятельно выбирает, какой уровень сложности ему решать. На выполнение выбранного уровня отводится полтора часа.

Начало флешмоба запланировано на 12:00. Для участия необходимо заранее пройти бесплатную электронную регистрацию на официальном сайте мероприятия маткэт.рф. Организаторы рекомендуют прибывать на площадку за 10–15 минут до начала, при себе обязательно нужно иметь СНИЛС. Количество мест на площадке ограничено, поэтому регистрация закрывается по мере заполнения.

По итогам мероприятия все участники получат электронные сертификаты. Торжественное вручение дипломов победителям и призерам флешмоба состоится через неделю, 5 декабря.

Математический флешмоб «Математический Кот» проводится Фондом поддержки инновационного образования совместно с образовательными организациями при поддержке Министерства науки и высшего образования России, Фонда президентских грантов и Ассоциации негосударственного образования.