Мошенники хотят сделать своих жертв диверсантами и террористами, предупредили в СК России

15:39, 21 ноября 2026, ПАИ

Сотрудники правоохранительных органов отмечают рост количества поступающих из регионов сообщений об использовании телефонными мошенниками новой тактики. Они не только похищают деньги обманутых россиян, но и пытаются вовлечь их в совершение диверсий и террористических актов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Как правило, аферисты начинают разговор с потерпевшими, используя стандартные приёмы: сообщают о якобы подозрительных переводах с их банковского счёта, о попытках взять от их имени кредит или же выступают с предложением помочь правоохранительным органам остановить преступников. После того как обманутые люди лишаются всех денег, злоумышленники не останавливаются, а пытаются толкнуть своих жертв на преступление.

Махинаторы сообщают о том, что деньги потерпевших пытаются похитить мошенники или же они уже похищены, но есть возможность их вернуть. Ещё один вариант – предлагают отомстить аферистам или же оказать содействие в их задержании. Иногда просто угрожают неприятностями. Всё заканчивается требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры. Кроме того, злоумышленники могут напрямую предложить своим собеседникам совершить диверсию или теракт за денежное вознаграждение.

Жителей региона призывают очень внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, содержанием которых является требование совершить какие-либо противоправные действия.

Также в ведомстве напомнили, что атаки на государственные, военные и стратегически важные объекты действующим законодательством квалифицируются как диверсия или террористический акт. За их совершение предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.