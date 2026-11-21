Открытие уголка истории состоялось в великолукском ОМВД

18:26, 21 ноября 2026, ПАИ

В ОМВД России по городу Великие Луки состоялось торжественное открытие уголка истории, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Ащеулов, председатель Псковской региональной общественной организации ветеранов органов внутренних дел полковник милиции в отставке Николай Северинюк, генерал-лейтенант полиции в отставке Геннадий Подзноев, начинавший службу в ОВД Великолукского горисполкома участковым инспектором милиции, а также члены общественного совета при ОМВД.

Сергей Ащеулов обратился к собравшимся с приветственным словом и вручил ряду сотрудников ведомственные награды за высокие показатели в служебной деятельности и образцовое выполнение служебного долга.

Приказом министра внутренних дел РФ медалью МВД России «За безупречную службу в МВД» награждён начальник отдела МВД России по городу Великие Луки полковник полиции Василий Федоров. Почётными грамотами МВД России отмечены заместитель начальника отдела – начальник отделения по работе с личным составом, специалист группы комплектования отделения по работе с личным составом и специалист по связям с общественностью направления по связям со СМИ.

Личный состав поздравили Николай Северинюк и Геннадий Подзноев. К поздравлениям присоединился полковник милиции в отставке Николай Шмоткин, возглавлявший ОВД по городу Великие Луки в 1997–2010 годах. К присутствующим также обратились Василий Фёдоров и создатель уголка истории – председатель первичной общественной организации ветеранов ОВД города Великие Луки подполковник внутренней службы в отставке Валентина Бызова.

Кульминацией торжества стала церемония перерезания ленты. Почётное право открыть уголок истории предоставили Василию Фёдорову и выпускнице Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России, следователю следственного отдела ОМВД.

«Этот символичный жест стал связующим звеном между опытными стражами порядка и их молодой сменой», – отметили в ведомстве.

Формирование музейной экспозиции будет продолжаться, уточнили в пресс-службе. Члены ветеранской организации подчеркнули, что сохранение исторической памяти и пополнение коллекции – важная часть работы, направленной в том числе на патриотическое воспитание будущих поколений сотрудников.