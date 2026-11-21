Пропавшего в Великих Луках 31-летнего мужчину нашли живым
Пропавшего 31-летнего великолучанина нашли живым, сообщили ПАИ в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.
Напомним, с 29 октября местонахождение мужчины оставалось неизвестным.
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