Набор в отряд «Барс» проходит в Пскове

17:37, 21 ноября 2026, ПАИ

Мероприятия «Встань на защиту земли Псковской» проходят на площадке возле торгового центра «Империал» в Пскове сегодня, 21 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

На площадке возле «Империала» развёрнута агитационная палатка военного комиссариата Пскова, где ведут набор в подразделения по защите объектов на территории региона. Псковичи могут получить подробную информацию и пообщаться с представителями мобильных огневых групп и АНО «Дружина».

Мероприятия также пройдут 22 ноября с 10:00 до 18:00.

Цель мероприятий – привлечение граждан для службы в подразделениях по защите стратегически важных объектов Псковской области в составе мобильных огневых групп территориального отряда «Барс». Резервисты будут нести службу на территории региона в составе мобильных огневых групп, их задача – защищать объекты критической инфраструктуры.