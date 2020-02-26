Три кандидатуры рассматривают на должность курирующего политический блок вице-губернатора Псковской области

18:03, 26 февраля 2020, ПАИ

На должность вице-губернатора Псковской области, которому предстоит курировать политический блок вопросов, на данный момент претендуют три кандидата. Об этом 26 февраля на встрече с представителями СМИ региона сообщил губернатор Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«На сегодняшний день есть три кандидатуры. И местные, и не местные. Ставки будем делать на профессионализм и умение правильно коммуницировать с представителями различных политических сил»,- отметил глава региона.

В настоящее время проводятся консультации. «Это вопрос политической стабильности региона, социального самочувствия населения. Важно, чтобы человек использовал этот ресурс аккуратно, профессионально, чтобы не было соблазна поиграться. Взвешенная должна быть политика, должен обеспечиваться политический баланс, учитываться мнения». - добавил Михаил Ведерников.