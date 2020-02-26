Михаил Ведерников: Голосование по поправкам в Конституцию — исторический момент

18:32, 26 февраля 2020, ПАИ

«Это исторический момент, вряд ли в ближайшем будущем будут такие мероприятия», — прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников грядущее Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России. Об этом со встречи главы региона с журналистами в пресс-центре «Интерфакса» передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Я принимал участие во внесении изменений в Конституции, — отметил он. — Направлять свои предложения и давать свои мнения по изменениям могут все».

По словам губернатора, процесс по внесению поправок будет аккуратным. По его словам, курирующий политический блок вице-губернатор Псковской области будет назначен до старта голосования, чтобы обеспечить легитимность данного процесса .

«Это федеральное голосование. Мне бы хотелось, чтобы жители Псковской области приняли в нем активное участие. В прошлый раз, когда вносились поправки, жители Псковской области стали одними из самых активных», — добавил губернатор.