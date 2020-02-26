0
19:06
Губернатор: Псковская область десятилетиями была обделена вниманием
18:40
Утверждены новые правила применения оружия при охране воздушных границ России
15:12
Александр Котов о решении главы Дновского района примкнуть к «Единой России»: Он получает доступ к партийным инструментам
15:17
Глава Дновского района Михаил Шауркин становится сторонником «Единой России»
12:20
Руководитель облизбиркома Псковской области: Мы настроены на проведение кампаний без нарушений
20:16
Вера Емельянова: В Конституции необходимо закрепить нормы поддержки семьи
19:16
Псковский губернатор прокомментировал заявление парламента Эстонии
Еще новости
Политика

Михаил Ведерников: Голосование по поправкам в Конституцию — исторический момент

«Это исторический момент, вряд ли в ближайшем будущем будут такие мероприятия», — прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников грядущее Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России. Об этом со встречи главы региона с журналистами в пресс-центре «Интерфакса» передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Я принимал участие во внесении изменений в Конституции, — отметил он. — Направлять свои предложения и давать свои мнения по изменениям могут все».

По словам губернатора, процесс по внесению поправок будет аккуратным. По его словам, курирующий политический блок вице-губернатор Псковской области будет назначен до старта голосования, чтобы обеспечить легитимность данного процесса .

«Это федеральное голосование. Мне бы хотелось, чтобы жители Псковской области приняли в нем активное участие. В прошлый раз, когда вносились поправки, жители Псковской области стали одними из самых активных», — добавил губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Губернатор: Псковская область десятилетиями была обделена вниманием
26 февраля 2020
Губернатор: Псковская область десятилетиями была обделена вниманием
Утверждены новые правила применения оружия при охране воздушных границ России
26 февраля 2020
Утверждены новые правила применения оружия при охране воздушных границ России
Александр Котов о решении главы Дновского района примкнуть к «Единой России»: Он получает доступ к партийным инструментам
25 февраля 2020
Александр Котов о решении главы Дновского района примкнуть к «Единой России»: Он получает доступ к партийным инструментам
Глава Дновского района Михаил Шауркин становится сторонником «Единой России»
24 февраля 2020
Глава Дновского района Михаил Шауркин становится сторонником «Единой России»
Руководитель облизбиркома Псковской области: Мы настроены на проведение кампаний без нарушений
20 февраля 2020
Руководитель облизбиркома Псковской области: Мы настроены на проведение кампаний без нарушений
Вера Емельянова: В Конституции необходимо закрепить нормы поддержки семьи
19 февраля 2020
Вера Емельянова: В Конституции необходимо закрепить нормы поддержки семьи
Псковский губернатор прокомментировал заявление парламента Эстонии
19 февраля 2020
Псковский губернатор прокомментировал заявление парламента Эстонии
Псковские депутаты намерены привлечь внимание Правительства к проблемам в сфере льготного лекарственного обеспечения
19 февраля 2020
Псковские депутаты намерены привлечь внимание Правительства к проблемам в сфере льготного лекарственного обеспечения

Идет загрузка...