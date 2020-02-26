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Общество

Минстрой: В Псковской области не увеличится средняя рыночная стоимость жилья

В Псковской области и ещё в 11 регионах России за год не изменится средняя рыночная стоимость жилья. При этом в остальных 73 субъектах России цены за квадратный метр жилья могут вырасти. Соответствующая информация содержится в проекте приказа Минстроя с показателями средней рыночной стоимости жилья по субъектам России на II квартал 2020 года, который опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Так, согласно документу в Псковской области средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья останется на прежнем уровне – почти 35 тысяч рублей. Также цена на жильё останется прежней в Брянской, Владимирской, Калужской, Смоленской, Ярославской, Оренбургской, Самарской и Томской областях, а также в Коми, Мордовии и Хакасии. В остальных регионах страны Минстрой планирует увеличить средние цены за квадратный метр во II квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя стоимость квадратного метра жилья рассчитывается раз в квартал. Этот показатель используют для расчета размеров социальных выплат, которые предоставляются на покупку или строительство жилья за счет средств федерального бюджета. 

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