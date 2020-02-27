16-битные войны: Ёж на поле боя

20:04, 27 февраля 2020, ПАИ

Начало 90-х ознаменовалось очередной консольной войной, вспыхивающей в зарождавшейся индустрии видеоигр. Плодом 16-разрядного и местами агрессивного противоборства между колоссами Nintendo и Sega стал вполне себе милый ёжик по имени Соник – Sonic the Hedgehog.

Антропоморфный виртуальный ёж не только удержал сгибаемый мощью конкурента стяг Sega, но и стал маскотом компании, примером нестареющей классики.

В новом выпуске ретроспективы Псковского агентства информации «C:\Games» мы расскажем о создании ежика, который фыркнул в сторону Nintendo и наравне с усатым сантехником-грибофилом стал символом ушедшей эпохи.

От летяги до Рузвельта

В то время как Nintendo почивала на лаврах благодаря суперуспешной франшизе Super Mario Bros., маркетологи Sega чесали репу и предпринимали попытки захватить мир вывести компанию в лидеры индустрии видеоигр, бросая завистливые взгляды на многомиллионные продажи главного платформера Nintendo и ее восьмибитной консоли NES [Nintendo Entertainment Systems/Famicom].

Собственной японской студии АМ8 боссы Sega поручили создать нечто, что заставило бы «дышать пылью» объевшегося грибов Марио и стало бы новым талисманом компании вместо теряющего актуальность Алекса Кидда [двумерная «бродилка» 1986 года с лопоухим мальчиком-обезьяной]. Казалось бы, задача недосягаемая, учитывая пожелание руководителей Sega сделать такого персонажа, который по полярности встал бы в один ряд с диснеевским Микки Маусом.

Также целью новой игры было поднять продажи новой 16-битной консоли Sega – Mega Drive/Genesis, появившейся на рынке в 1988-м году [и на которой до 1990-го не было толковых игр] для конкуренции с Nintendo на равных.



Фото: Sonic Team



Фото: Sonic Team



Фото: Sonic Team



Фото: Sonic Team



Фото: Sonic Team



Фото: Sonic Team



Фото: Sonic Team



Фото: Sonic Team



Фото: Sonic Team

















Игроделы из АМ8 явно были не лыком шиты – к созданию образа главного героя они подошли с японской скрупулёзностью. В урну были отправлены рисованные белки-летяги, броненосцы, кролики, волки, цыплята, собаки и даже затесавшейся в этот зверинец карикатурный двойник президента США Теодора Рузвельта. В итоге выбор пал на образ ежика, созданного дизайнером Наото Осима. Однако, к некоторым выброшенным наработкам игроделы вернулись при работе над другими проектами.

Изначально ежа назвали мистером Харинэдзуми [англ. Needlemouse – «игломышь»], но позже переименовали во всем известного Соника [англ. sonic – звуковой], поскольку его предполагалось сделать скоростным в противовес медлительному Марио.

С миру по нитке

Образ Соника во многом собирательный. Голову ежику «подарил» всемирно известный в мультипликации кот Феликс, появившийся еще в эпоху немой кинематографии.

А, как бы это ни звучало, «общий белок на оба глаза» ежика – всего лишь ошибка интерпретации Наото Осимой старого образа Микки Мауса. По мнению дизайнера, верхняя часть мордочки мышонка – это один глаз с двумя зрачками. Ничего не поделаешь, как художники видят, так они и рисуют.

Внешний вид ботинок сверхзвукового Соника вдохновлен дизайном обуви короля поп-музыки Майкла Джексона. Без Микки Мауса тут, очевидно, тоже не обошлось [как и c внешим видом перчаток].

Синий цвет ежа был выбран под стать логотипу Sega, первоначальным же цветом был чирок – глубокий сине-зеленый. Прототипом для фирменной позы ежика и его активной жизненной позиции стал никто иной, как сам Билл Клинтон.

Кстати, в концепт-арте у Соника присутствовали клыки, от которых позже благоразумно отказались.

Ежик-вокалист и его подружка

Для звукового теста при запуске игры разработчики собирались нарисовать музыкальную группу, в которой бы Соник держал микрофон и крутил брейк-данс. Гитаристом планировалось сделать попугая Шарпса, басистом – обезьяну Макса, клавишником – крокодила Вектора, а за ударной стойкой находился бы кролик Мак. Dream team!

От этой идеи отказались в связи с нехваткой времени. В итоге для звукового теста добавили фирменный напев «S-e-e-e-g-a-a!» при появлении логотипа компании во время запуска видеоигры. Мотивчик, к слову, занимал 1/8 часть объема игрового картриджа.

Кроме этого, планировалось создать ежику подружку – как ни странно – в человечьем обличье. Имя студентки, комсомолки, спортсменки и просто красавицы – Мадонна.

Откровенный облик барышни-блондинки может и не намекал на низкую социальную ответственность, но в финальную версию игры ее не взяли, посчитав, пожалуй, излишне сексуальной для подрастающего поколения. Тем более, у конкурентов уже была своя «дама в беде» [«кавайная» принцесса Пич в «Марио»], а разработчики всеми силами стремились избегать клишированных подходов.

Выпуск игры предваряла обширная рекламная кампания. И маркетологи Sega включили Соника в один из своих аркадных автосимуляторов Rad Mobile, вышедший на пару месяцев раньше приключений ежика. Вот только в нем Соник был не игровым персонажем, а стал бесполезно болтающимся брелоком на фоне изъеденного пикселями лобового стекла автомобиля. Незатейливое камео.

Борьба природы с технологическим прогрессом

Разработкой во многом прорывного для своего времени сайд-скроллера под кодовым названием «Поражение Марио» занимались семь человек.

Многие месяцы игроделы из АМ8 [позже – Sonic Team] работали по 19 часов (!) в сутки, чтобы отполировать до идеала визуальную сложность графики и быстрый геймплей. Первую локацию Green Hill, созданную под впечатлением от пейзажного разнообразия американского штата Калифорния, оттачивали аж полгода. Всего в Sonic the Hedgehog представлены шесть игровых зон дрейфующего в океане «Южного острова».

В основе сюжета лежит борьба Соника с доктором Айво «Роботником» Эггманом, внешность которого связана с карикатурными набросками того самого Теодора Рузвельта.

Суперзлодей использует невинных представителей животного мира для функционирования своих роботов [бадников] и последующего порабощения мира, за что и «вознаграждается» процедурой иглоукалывания от нашего ежа [при соответствующей сноровке игрока, конечно же].

Геймплей игры знаком если не всем, то каждому второму: колючим клубком уничтожить исчадия злодея, освободить пленённых последним зверят и птичек, а также собрать как можно больше колец, которые давали ежу дополнительную «жизнь» [за каждые 100] и позволяли устоять перед уроном.

При отсутствии хотя бы одного кольца любая пропущенная агрессия со стороны многочисленных «бадников» или случайно «поцелованные» шипы лишали виртуального ежика в его анабасисе одной «жизни».

На геймплее сказалось ошибочное представление разработчиков о том, что ежи не умеют плавать. Поэтому долгое пребывание в воде без «спасительных» пузырьков воздуха для Соника становится шагом к скорому «game over».

Sonic the Hedgehog, отличающийся хронической тягой к скорости, проходится за час «с хвостиком», учитывая специальные этапы между уровнями – вращающиеся локации, в которых необходимо собрать шесть «Изумрудов Хаоса». За ними по сюжету охотится Айво Эггман.

Если не собрать «изумруды», по окончании игры покажут, что их захватил отъявленный суперзлодей – такая концовка считается «плохой».

Кстати, прикоснуться к нестареющей классике можно в Steam.

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Первая часть «Соника» и ее успешные сиквелы позволили компании Sega закрепиться на вершине олимпа игроиндустрии. Лишь на время.

Спустя два с половиной года после выпуска Sega Mega Drive компания Nintendo нанесла свой ответный 16-й разрядный удар в лице консоли Super Nintendo Entertainment System – более продвинутой в графическом и звуковом плане [при меньшей рабочей частоте центрального процессора], которая смогла остаться популярной даже в эпоху 32-битных систем в отличие от игровой платформы Sega.

Sega, шугавшая своим агрессивным пиаром Nintendo, в былинной консольной войне начала 90-х проиграла. Тем не менее, у разработчиков получилось создать игрового персонажа, который стал прочно ассоциироваться с компанией, навсегда оставшись в истории видеоигр и сердцах миллионов геймеров.