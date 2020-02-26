Предварительное голосование «Единой России» по выборам в муниципалитетах Псковской области назначено на 31 мая

08:13, 27 февраля 2020, ПАИ

31 мая станет единым днем предварительного голосования «Единой России» по выборам в муниципалитетах Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Вопрос о назначении предварительного голосования президиум регионального политсовета партии «Единая Россия» рассмотрел 26 февраля.

Отбор кандидатов от Партии в главы Себежского района, а также в депутаты Собраний депутатов Себежского, Невельского и Куньинского районов, городских поселений Невель, Остров и Печоры будет проведено по первой модели. Принять участие в голосовании смогут все, кто обладает активным избирательным правом.

Отбор кандидатов в депутаты Собраний депутатов остальных городских и всех сельских поселений пройдет по четвертой модели. Претендентами на выдвижение от партии могут стать беспартийные граждане.