Алиментщица избила знакомого в Палкино

11:11, 27 февраля 2020, ПАИ

В Палкино осуждена 25-летняя местная жительница за избиение знакомого (статья 112 части 1) и неуплату алиментов на содержание сына (статья 157 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Палкинского района.

Установлено, что в октябре 2019 года, девушка в нетрезвом состоянии поссорилась со своим знакомым. Она ударила его не менее двух раз кулаком в лицо, отчего тот упал на пол. Затем девушка ударила знакомого ногами в нос и живот. Своими противоправными действиями девушка нанесла мужчине телесные повреждения, причинившие средней тяжести вред здоровью.

Кроме того, девушка была лишена родительских прав и должна была выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына, но не делала этого. Вначале суд за это нарушение назначил ей наказание в виде четырёх месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Однако позже данное наказание было заменено на лишение свободы с отбыванием в колонии-поселении в связи с допущенными нарушениями.

В итоге окончательно по двум преступлениям суд назначил девушке наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев и возложением ряда обязанностей.