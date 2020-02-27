0
10:44
Мать и сын с пистолетом и газовым баллончиком ограбили магазин в Великолукском районе
11:52
Каждый четвертый ходит в масках: Вернувшаяся из Италии псковичка рассказала о коронавирусе в Европе
10:34
Автобус перевернулся в деревне Боровичи Порховского района
22:54
ФОТОФАКТ: Пожар произошел в одном из домов на улице Кузбасской дивизии в Пскове
18:21
Не попавшему в клуб псковскому блогеру-инвалиду рекомендуют удалить видео
17:38
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Себежском районе
14:55
Водитель погиб при столкновении автомобилей в Себежском районе
Еще новости
Происшествия

Алиментщица избила знакомого в Палкино

В Палкино осуждена 25-летняя местная жительница за избиение знакомого (статья 112 части 1) и неуплату алиментов на содержание сына (статья 157 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Палкинского района.

Установлено, что в октябре 2019 года, девушка в нетрезвом состоянии поссорилась со своим знакомым. Она ударила его не менее двух раз кулаком в лицо, отчего тот упал на пол. Затем девушка ударила знакомого ногами в нос и живот. Своими противоправными действиями девушка нанесла мужчине телесные повреждения, причинившие средней тяжести вред здоровью.

Кроме того, девушка была лишена родительских прав и должна была выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына, но не делала этого. Вначале суд за это нарушение назначил ей наказание в виде четырёх месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Однако позже данное наказание было заменено на лишение свободы с отбыванием в колонии-поселении в связи с допущенными нарушениями.

В итоге окончательно по двум преступлениям суд назначил девушке наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев и возложением ряда обязанностей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Мать и сын с пистолетом и газовым баллончиком ограбили магазин в Великолукском районе
27 февраля 2020
Мать и сын с пистолетом и газовым баллончиком ограбили магазин в Великолукском районе
Автобус перевернулся в деревне Боровичи Порховского района
26 февраля 2020
Автобус перевернулся в деревне Боровичи Порховского района
ФОТОФАКТ: Пожар произошел в одном из домов на улице Кузбасской дивизии в Пскове
25 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Пожар произошел в одном из домов на улице Кузбасской дивизии в Пскове
Не попавшему в клуб псковскому блогеру-инвалиду рекомендуют удалить видео
25 февраля 2020
Не попавшему в клуб псковскому блогеру-инвалиду рекомендуют удалить видео
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Себежском районе
25 февраля 2020
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Себежском районе
Водитель погиб при столкновении автомобилей в Себежском районе
25 февраля 2020
Водитель погиб при столкновении автомобилей в Себежском районе
Качество питания проверили в Островском роддоме после жалобы пациентки на червей в супе
25 февраля 2020
Качество питания проверили в Островском роддоме после жалобы пациентки на червей в супе
В Пскове получила продолжение история с «забором почета»
25 февраля 2020
В Пскове получила продолжение история с «забором почета»

Идет загрузка...