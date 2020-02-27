Призовые места заняли псковские художники на конкурсе «Синяя птица»

11:54, 27 февраля 2020, ПАИ

Ученики Детской школы искусств Пскова заняли призовые места на XIX всероссийском конкурсе юных художников «Синяя птица», который прошёл в Котласе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

За призовые места боролись 125 участников 17-ти детских художественных школ и школ искусств из разных уголков России. Учащиеся художественного отделения Детской школы искусств Пскова участвовали в семи номинациях. По итогам конкурса несколько псковских художников получили дипломы.

Так, в номинации «Станковая композиция» диплом I степени получила Арина Смирнова, в номинации «Рисунок» диплом III степени вручен Анне Назаровой, а в номинации «Скульптура» диплом IV степени получила Анастасия Иванова.

Кроме того, псковские художники получили специальный диплом за IV место в командном первенстве между учреждениями-участниками. Благодарственное письмо за участие в выставке-конкурсе «Художник-педагог» получила Наталья Яблочкина. Дипломы участников привезли с конкурса Ксения Тарасова, Арина Синцова, Влада Горячева, Ксения Снегиревская. В рамках конкурса также прошли семинары-практикумы и исторические экскурсии.