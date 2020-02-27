0
12:10
В Пскове планируют принять меры к «Пятерочкам» и «Магнитам» за нарушения
09:36
Артефакты домонгольского периода нашли археологи в Пскове
07:02
Михаил Ведерников занял 42-е место в национальном рейтинге губернаторов
23:22
Бюст бойца 6-ой роты Дениса Зинкевича открыли в Псковском районе
22:37
ФОТОФАКТ: Пожарные машины стянуты к многоэтажке на улице Кузбасской дивизии в Пскове
22:20
Рабочую группу по восстановлению усадьбы в Волышово создадут в Псковской области
21:36
Минстрой: В Псковской области не увеличится средняя рыночная стоимость жилья
Еще новости
Общество

Призовые места заняли псковские художники на конкурсе «Синяя птица»

Ученики Детской школы искусств Пскова заняли призовые места на XIX всероссийском конкурсе юных художников «Синяя птица», который прошёл в Котласе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

За призовые места боролись 125 участников 17-ти детских художественных школ и школ искусств из разных уголков России. Учащиеся художественного отделения Детской школы искусств Пскова участвовали в семи номинациях. По итогам конкурса несколько псковских художников получили дипломы.

Так, в номинации «Станковая композиция» диплом I степени получила Арина Смирнова, в номинации «Рисунок» диплом III степени вручен Анне Назаровой, а в номинации «Скульптура» диплом IV степени получила Анастасия Иванова.

Кроме того, псковские художники получили специальный диплом за IV место в командном первенстве между учреждениями-участниками. Благодарственное письмо за участие в выставке-конкурсе «Художник-педагог» получила Наталья Яблочкина. Дипломы участников привезли с конкурса Ксения Тарасова, Арина Синцова, Влада Горячева, Ксения Снегиревская. В рамках конкурса также прошли семинары-практикумы и исторические экскурсии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

В Пскове планируют принять меры к «Пятерочкам» и «Магнитам» за нарушения
27 февраля 2020
В Пскове планируют принять меры к «Пятерочкам» и «Магнитам» за нарушения
Артефакты домонгольского периода нашли археологи в Пскове
27 февраля 2020
Артефакты домонгольского периода нашли археологи в Пскове
Михаил Ведерников занял 42-е место в национальном рейтинге губернаторов
27 февраля 2020
Михаил Ведерников занял 42-е место в национальном рейтинге губернаторов
Бюст бойца 6-ой роты Дениса Зинкевича открыли в Псковском районе
26 февраля 2020
Бюст бойца 6-ой роты Дениса Зинкевича открыли в Псковском районе
ФОТОФАКТ: Пожарные машины стянуты к многоэтажке на улице Кузбасской дивизии в Пскове
26 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Пожарные машины стянуты к многоэтажке на улице Кузбасской дивизии в Пскове
Рабочую группу по восстановлению усадьбы в Волышово создадут в Псковской области
26 февраля 2020
Рабочую группу по восстановлению усадьбы в Волышово создадут в Псковской области
Минстрой: В Псковской области не увеличится средняя рыночная стоимость жилья
26 февраля 2020
Минстрой: В Псковской области не увеличится средняя рыночная стоимость жилья 1
В Порховском районе капитально ремонтируют мост
26 февраля 2020
В Порховском районе капитально ремонтируют мост

Идет загрузка...