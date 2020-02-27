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76 тысяч рублей лишился пскович после разговора с мошенницей

Житель Пскова лишился 76 тысяч рублей, поверив мошенникам, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города Пскова.

Пскович разместил в интернете заявку на получение кредита. Ему тут же позвонила девушка, которая представилась сотрудником одного из банков Санкт-Петербурга и предложила выдать кредит на сумму 400 тысяч рублей с процентной ставкой в размере 7%.

Перейдя по ссылке банка, мужчина оставил заявку на получение кредита. На следующий день с ним вновь связалась девушка, которая сообщила, что нужно внести страховой взнос 33 тысячи рублей. Не задумываясь, потерпевший перевел необходимую сумму. Однако на этом злоумышленница не остановилась и перезвонила на следующей день, попросив у мужчины сделать еще один перевод в качестве гарантийного взноса, который ему потом возместят. Позже мошенница сообщила, что платеж не прошел и мужчина вновь перевел денежные средства в размере 25 тысяч рублей. Еще 18 тысяч рублей потерпевший отдал за якобы курьерскую доставку денежных средств. После совершения всех операций «сотрудница банка» заявила, что курьер не может доставить денежные средства. Тогда мужчина понял, что имеет дело с мошенниками.

На данный момент организована проверка. Расследование уголовного дела взяла на контроль городская прокуратура. 

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