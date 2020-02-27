0
12:10
В Пскове планируют принять меры к «Пятерочкам» и «Магнитам» за нарушения
09:36
Артефакты домонгольского периода нашли археологи в Пскове
07:02
Михаил Ведерников занял 42-е место в национальном рейтинге губернаторов
23:22
Бюст бойца 6-ой роты Дениса Зинкевича открыли в Псковском районе
22:37
ФОТОФАКТ: Пожарные машины стянуты к многоэтажке на улице Кузбасской дивизии в Пскове
22:20
Рабочую группу по восстановлению усадьбы в Волышово создадут в Псковской области
21:36
Минстрой: В Псковской области не увеличится средняя рыночная стоимость жилья
Еще новости
Общество

Штат Управления городского хозяйства администрации Пскова расширили

Две дополнительные единицы появились в штате Управления городского хозяйства (УГХ) администрации Пскова. Соответствующее решение принято на сессии Псковской городской Думы 27 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В ходе заседания было отмечено, что вводятся не муниципальные должности.

Заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут пояснила, что такое предложение вызвано увеличением функций УГХ — городу предстоит освоить около 100 млн рублей на ремонт междворовых территорий. «Это повлечет большие трудовые затраты, необходимо составить проектно-сметные документации», - сказала она и добавила, что оплата труда будет производится за счет собираемых с подрядчиков штрафов.

Депутаты такое предложение поддержали.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

В Пскове планируют принять меры к «Пятерочкам» и «Магнитам» за нарушения
27 февраля 2020
В Пскове планируют принять меры к «Пятерочкам» и «Магнитам» за нарушения
Артефакты домонгольского периода нашли археологи в Пскове
27 февраля 2020
Артефакты домонгольского периода нашли археологи в Пскове
Михаил Ведерников занял 42-е место в национальном рейтинге губернаторов
27 февраля 2020
Михаил Ведерников занял 42-е место в национальном рейтинге губернаторов
Бюст бойца 6-ой роты Дениса Зинкевича открыли в Псковском районе
26 февраля 2020
Бюст бойца 6-ой роты Дениса Зинкевича открыли в Псковском районе
ФОТОФАКТ: Пожарные машины стянуты к многоэтажке на улице Кузбасской дивизии в Пскове
26 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Пожарные машины стянуты к многоэтажке на улице Кузбасской дивизии в Пскове
Рабочую группу по восстановлению усадьбы в Волышово создадут в Псковской области
26 февраля 2020
Рабочую группу по восстановлению усадьбы в Волышово создадут в Псковской области
Минстрой: В Псковской области не увеличится средняя рыночная стоимость жилья
26 февраля 2020
Минстрой: В Псковской области не увеличится средняя рыночная стоимость жилья 1
В Порховском районе капитально ремонтируют мост
26 февраля 2020
В Порховском районе капитально ремонтируют мост

Идет загрузка...