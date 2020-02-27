Штат Управления городского хозяйства администрации Пскова расширили
Две дополнительные единицы появились в штате Управления городского хозяйства (УГХ) администрации Пскова. Соответствующее решение принято на сессии Псковской городской Думы 27 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
В ходе заседания было отмечено, что вводятся не муниципальные должности.
Заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут пояснила, что такое предложение вызвано увеличением функций УГХ — городу предстоит освоить около 100 млн рублей на ремонт междворовых территорий. «Это повлечет большие трудовые затраты, необходимо составить проектно-сметные документации», - сказала она и добавила, что оплата труда будет производится за счет собираемых с подрядчиков штрафов.
Депутаты такое предложение поддержали.