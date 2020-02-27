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Общество

Почти три века отечественного искусства можно увидеть на новой выставке в «Михайловском»

Айвар Рихард. Беседка в Михайловском (2012 год). Из фондов Пушкинского заповедника.

В государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» работает новая экспозиция из большого выставочного проекта «Бег времени». Она называется «Спешите в мой прохладный сад, поклонники прелестной Флоры!». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы музея Лидия Токарева.

Выставка подготовлена по материалам разных музейных коллекций и охватывает без малого три века отечественного искусства. Здесь представлены живопись и графика, редкие фото, уникальные образцы декоративно-прикладного искусства, в том числе — бисерное шитьё, вышивка, фарфоровая посуда, украшенная цветочными мотивами. Здесь также можно увидеть рукописные альбомы, старинные книги XVIII – начала XIX веков, которые в музеях выставляют довольно редко, так как они требуют особого режима и условий экспонирования. Для демонстрации книг о значении садов и парков и об их разведении и обустройстве в зале воссоздан интерьер части усадебного дома со старинными часами, секретером и стулом XIX века. Подобные издания были очень востребованы в дворянских усадьбах пушкинской поры.

В состав экспозиции также вошли и листы из гербария, созданного сотрудниками заповедной службы лесов и парков.

Фарфоровый кувшин, выпущенный на фабрике братьев Корниловых в Санкт-Петербурге (1850-1860-е годы). Из фондов Пушкинского заповедника.

В рамках проекта «Бег времени», стартовавшем в Пушкинском заповеднике в 2016 году, уже состоялось несколько показов, дающих представление о мире Пушкина, о мире русской провинциальной дворянской усадьбы с разных его сторон. Это были экспозиции «Время пить чай», «Зима. Что делать нам в деревне?..».

Планируется, что выставка «Спешите в мой прохладный сад, поклонники прелестной Флоры!» будет доступна для посетителей весь год. Развёрнута она в научно-культурном центре государственного музея-заповедника «Михайловское» (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1).  

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