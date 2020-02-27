План противопаводковых мероприятий утвержден в Псковской области

16:04, 27 февраля 2020, ПАИ

В Псковской области утвержден план противопаводковых мероприятий. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Руководители муниципалитетов обязаны будут утвердить соответствующие планы мероприятий на местах. В ближайшее время планируется создание рабочей группы для руководства по проведению мероприятий предупреждения и ликвидации последствий весеннего паводка.

До начала паводка будет проведена работа по расчистке водопропускных сооружений, ливневок, а также защищены мосты. Для населенных пунктов, сообщение с которыми может прерваться в связи с подъемом уровня воды, рекомендуется организовать поставки продуктов и средств первой необходимости.

Представители муниципалитетов должны быть готовыми осуществлять мониторинг водных объектов, подготовить силы и средства территориальной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, необходимо организовать информирование граждан об опасных ситуациях, которые складываются на территории региона.