Более 20 родителей будущих выпускников псковских школ написали пробный ЕГЭ по истории

17:38, 27 февраля 2020, ПАИ

Пробный ЕГЭ по истории попробовали написать родители выпускников псковских школ. Участие в акции приняли более 20 человек, мероприятие прошло в псковском лицее №4, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

27 февраля Псков, а также другие муниципалитеты региона приняли участие в акции «Единый день сдачи единого государственного экзамена родителями».

Мероприятие было проведено в реальном пункте проведения экзамена ППЭ-2. В акции также участвовала уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталья Соколова.

Родители прошли регистрацию, сдали личные вещи. С паспортом и черной гелиевой ручкой они прошли через рамки металлодетектора и заняли место в аудиториях согласно спискам. После проведения инструктажа, родителям раздали контрольно-измерительные материалы ЕГЭ 2020 года по истории. В течение часа родители отвечали на вопросы КИМ в экзаменационных бланках.

После экзамена на круглом столе участники смогли обменяться впечатлениями от процедуры и задать вопросы учителям. Эксперты региональной предметной комиссии по истории проверили ответы участников. Все родители успешно справились с экзаменом.

«ЕГЭ является одним из универсальных инструментов по оценке качества подготовки выпускников», - отметил заместитель председателя регионального комитета по образованию Геннадий Барышников.

Досрочный этап ЕГЭ в 2020 году начнется 20 марта экзаменами по географии и литературе. 23 марта состоится экзамен по русскому языку, а 27 марта – по математике (базовый и профильный уровни). В досрочный период ЕГЭ будут сдавать 62 выпускника прошлых лет. Основной период экзаменов стартует 25 мая, в нем примут участие свыше 3 000 школьников. 29 июня основной период завершится резервным днем по всем предметам.