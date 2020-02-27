Соль подешевела, а помидоры подорожали в магазинах Псковской области

18:09, 27 февраля 2020, ПАИ

За неделю в магазинах Псковской области упала цена на соль и подорожали помидоры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Псковской области.

17 февраля стоимость маргарина составляла 169,29 рублей, неделю спустя, 25 февраля, стоимость снизилась до 165,67 рублей (на 2,1%). На столько же процентов за аналогичный период снизилась стоимость соли (с 13,81 рублей до 13,52 рублей). Не изменилась стоимость говядины (кроме бескостного мяса). Килограмм обойдется в 373,50 рубля. За неделю также прежней осталась цена на баранину – 498,24 рублей.

Чай черный байховый остался на прежнем уровне – 842,97 рубля за килограмм. Не изменилась цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов – 65,20 рублей за кг. Больше всего за неделю подорожали свежие помидоры – на 6,4%. Неделю назад их стоимость составляла 134,88 рубля, сейчас 143,52 рубля. Крупа гречневая также подорожала на 1,9% (с 70,52 до 71,85 рублей).