Эксперт: В Псковской области достигнуто большинство целевых показателей в растениеводстве

11:46, 28 февраля 2020, ПАИ

По итогам 2019 года в Псковской области достигнуто большинство целевых показателей в растениеводстве. Об этом сообщил руководитель комитета по сельскому хозяйству региона Николай Роман на совещании с сельхозтоваропроизводителями «Итоги 2019 года, задачи и меры государственной поддержки на 2020 год», проводимом в Пскове 28 февраля.

Доля площади, засеваемая элитными семенами, в общей массе площадей посева составила 18,2% при плане в 15% по целевому индикатору, сообщил глава ведомства. «Собрано овощей 10 тыс тонн при плане 5,31 тыс тонн, это 188,3% к целевому индикатору», - сказал он.

На данный момент в регионе работают 146 сельскохозяйственных предприятий, 268 крестьянских хозяйств, 88,4 тыс хозяйств, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Достижение целевых показателей способствовало тому, что Псковская область заняла третье место в северо-Западном федеральном округе по сбору зерновых.

Лучшие хозяйства были названы в рамках данного совещания. В их числе ООО «Идаванг»,

ООО «Тригорское», ООО «ПсковАгроИнвест», КФХ «Витязь» и многие другие.