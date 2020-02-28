Председатели сменяются в девяти ТИКах Псковской области

19:04, 28 февраля 2020, ПАИ

В девяти территориальных избирательных комиссиях Псковской области сменяются председатели. Об этом с заседания областной избирательной комиссии 28 февраля передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель облизбиркома Игорь Сопов пояснил, что территориальные избирательные комиссии сейчас регистрируются в качестве юридических лиц, а поскольку в семи ТИКах председатели работали на общественных началах, то они высказали пожелания остаться на основном месте работы, и поэтому написали заявления о снятии с себя полномочий председателей.

«Соответственно, в каждом районе из числа членов ТИКов постарались подобрать кандидатуры, постарались найти опытных коллег», — пояснил Игорь Сопов.

Так, председатели ТИКов меняются в Усвятском, Пушкиногорском, Палкинском, Пыталовском, Новосокольническом, Красногородском и Стругокрасненском районах.

Кроме этого, досрочно прекратили свои полномочия в связи с личными обстоятельствами председатели ТИКов Гдовского и Себежского районов.

Также в ходе заседания члены Избирательной комиссии Псковской области возложили на ТИК Островского района полномочия избирательной комиссии муниципальных образований «Бережанская волость», «Воронцовская волость» и «Горайская волость» по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления и местного референдума.

Были утверждены и результаты учета объема эфирного времени (1 минута 15 секунд), затраченного на освещение деятельности всех политических партий, представленных в региональном парламенте, на областном государственном радиоканале в январе 2020 года — радиостанции «Седьмое небо».

Члены регионального избиркома также приняли план работы Избирательной комиссии Псковской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны. В рамках утвержденного плана во всех территориальных избирательных комиссиях продут около 170 мероприятий.