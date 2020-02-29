Травмы получил водитель Фольксвагена в ДТП в Псковском районе

11:22, 29 февраля 2020, ПАИ

В Псковском районе, на 186 километре автодороги Новгород – Псков, зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. Около 1:20 28 февраля 20-летний мужчина за рулем автомашины Фольксваген не справился с управлением, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В результате произошел наезд на дорожное ограждение. Водитель получил травмы и был направлен в больницу.

Позднее медики диагностировали травму головы и колена. Пострадавший госпитализирован.

В Пскове около полуночи 29 февраля проищошло смертельное ДТП на Рижском проспекте у дома №83. 45-летняя женщина погибла под колесами автомобиля. ФОто и видео с места трагедии здесь >>>.