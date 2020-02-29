0
12:26
Поезда с задержкой пришли в Санкт-Петербург из-за упавших деревьев
10:09
Молодую женщину сбил ВАЗ на Рижском проспекте Пскова (ВИДЕО)
12:34
Гелена Самохвалова: Паники у псковского турбизнеса из-за коронавируса нет
10:59
Опочка стала рекордсменом по количеству выпавшего в Псковской области снега
10:39
Бригады энергетиков работают в усиленном режиме после снегопада в Псковской области
09:40
Доставленный в центр спасения медвежонок из Бежаниц получил имя Псковушка
18:15
Налипание снега привело к обрыву электропроводов в трех районах Псковской области
Еще новости
Происшествия

Травмы получил водитель Фольксвагена в ДТП в Псковском районе

В Псковском районе, на 186 километре автодороги Новгород – Псков, зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. Около 1:20 28 февраля 20-летний мужчина за рулем автомашины Фольксваген не справился с управлением, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В результате произошел наезд на дорожное ограждение. Водитель получил травмы и был направлен в больницу.

Позднее медики диагностировали травму головы и колена. Пострадавший госпитализирован.

В Пскове около полуночи 29 февраля проищошло смертельное ДТП на Рижском проспекте у дома №83. 45-летняя женщина погибла под колесами автомобиля. ФОто и видео с места трагедии здесь >>>.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Поезда с задержкой пришли в Санкт-Петербург из-за упавших деревьев
29 февраля 2020
Поезда с задержкой пришли в Санкт-Петербург из-за упавших деревьев
Молодую женщину сбил ВАЗ на Рижском проспекте Пскова (ВИДЕО)
29 февраля 2020
Молодую женщину сбил ВАЗ на Рижском проспекте Пскова (ВИДЕО)
Гелена Самохвалова: Паники у псковского турбизнеса из-за коронавируса нет
28 февраля 2020
Гелена Самохвалова: Паники у псковского турбизнеса из-за коронавируса нет
Опочка стала рекордсменом по количеству выпавшего в Псковской области снега
28 февраля 2020
Опочка стала рекордсменом по количеству выпавшего в Псковской области снега
Бригады энергетиков работают в усиленном режиме после снегопада в Псковской области
28 февраля 2020
Бригады энергетиков работают в усиленном режиме после снегопада в Псковской области
Доставленный в центр спасения медвежонок из Бежаниц получил имя Псковушка
28 февраля 2020
Доставленный в центр спасения медвежонок из Бежаниц получил имя Псковушка
Налипание снега привело к обрыву электропроводов в трех районах Псковской области
27 февраля 2020
Налипание снега привело к обрыву электропроводов в трех районах Псковской области
Мать и сын с пистолетом и газовым баллончиком ограбили магазин в Великолукском районе
27 февраля 2020
Мать и сын с пистолетом и газовым баллончиком ограбили магазин в Великолукском районе

Идет загрузка...