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Поезда с задержкой пришли в Санкт-Петербург из-за упавших деревьев

Три поезда с опозданием пришли в Санкт-Петербург из-за упавших деревьев. Фото: Андрей Степанов.

Упавшие деревья в зоне действия Октябрьской железной дороги стали причиной неисправности сигнализации. Из-за этого в режим следования поездов были внесены коррективы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе транспортной компании.

С задержкой в Санкт-Петербург прибыли поезда дальнего следования: из Калининграда (на 1,5 часа), из Киева (на 40 минут), из Гомеля (на 2 часа 20 минут).

Экстренные работы пришлось проводить на участке Ашево – Чихачево (Псковская область).

Октябрьская железная дорога принесла извинения за доставленные неудобства пассажирам.

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