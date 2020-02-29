Поезда с задержкой пришли в Санкт-Петербург из-за упавших деревьев
Упавшие деревья в зоне действия Октябрьской железной дороги стали причиной неисправности сигнализации. Из-за этого в режим следования поездов были внесены коррективы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе транспортной компании.
С задержкой в Санкт-Петербург прибыли поезда дальнего следования: из Калининграда (на 1,5 часа), из Киева (на 40 минут), из Гомеля (на 2 часа 20 минут).
Экстренные работы пришлось проводить на участке Ашево – Чихачево (Псковская область).
Октябрьская железная дорога принесла извинения за доставленные неудобства пассажирам.