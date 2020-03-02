0
07:36
Снег сорвался с крыши здания гордумы на инвалида-колясочника в Пскове
11:42
Хакеры взломали Instagram-аккаунт губернатора Псковской области
08:38
Мужчину сбили на Рижском проспекте в Пскове
12:26
Поезда с задержкой пришли в Санкт-Петербург из-за упавших деревьев
10:09
Молодую женщину сбил ВАЗ на Рижском проспекте Пскова (ВИДЕО)
12:34
Гелена Самохвалова: Паники у псковского турбизнеса из-за коронавируса нет
10:59
Опочка стала рекордсменом по количеству выпавшего в Псковской области снега
Еще новости
Происшествия

Житель Мурманской области лишился земельных участков в Пскове

В Пскове житель Мурманской области нанес ущерб городу на 666 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

42-летний мужчина в период с 2016 года по конец 2017 года, имея законное право аренды на 2 земельных участка в Пскове, в целях приобретения права собственности на них, предпринял меры к постановке на кадастровый учет, а в последующем и оформлении права собственности на жилые дома, которые отсутствовали на земельных участках. Введя в заблуждение сотрудников управления Росреестра и зарегистрировав право собственности на несуществующие объекты, подсудимый обратился в госкомитет по имущественным отношениям с заявлением о предоставлении арендуемых земельных участков в собственность. В результате были заключены договоры о продаже земельных участков.

Муниципальному образованию «город Псков» причинен ущерб в крупном размере на сумму 666 000 рублей. Обвиняемый получил наказание в виде 2 лет условного лишения свободы с испытательным сроком на 2 года. Кроме того, земельные участки перешли вновь в собственность города.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Снег сорвался с крыши здания гордумы на инвалида-колясочника в Пскове
02 марта 2020
Снег сорвался с крыши здания гордумы на инвалида-колясочника в Пскове
Хакеры взломали Instagram-аккаунт губернатора Псковской области
01 марта 2020
Хакеры взломали Instagram-аккаунт губернатора Псковской области 1
Мужчину сбили на Рижском проспекте в Пскове
01 марта 2020
Мужчину сбили на Рижском проспекте в Пскове
Поезда с задержкой пришли в Санкт-Петербург из-за упавших деревьев
29 февраля 2020
Поезда с задержкой пришли в Санкт-Петербург из-за упавших деревьев
Молодую женщину сбил ВАЗ на Рижском проспекте Пскова (ВИДЕО)
29 февраля 2020
Молодую женщину сбил ВАЗ на Рижском проспекте Пскова (ВИДЕО)
Гелена Самохвалова: Паники у псковского турбизнеса из-за коронавируса нет
28 февраля 2020
Гелена Самохвалова: Паники у псковского турбизнеса из-за коронавируса нет
Опочка стала рекордсменом по количеству выпавшего в Псковской области снега
28 февраля 2020
Опочка стала рекордсменом по количеству выпавшего в Псковской области снега
Бригады энергетиков работают в усиленном режиме после снегопада в Псковской области
28 февраля 2020
Бригады энергетиков работают в усиленном режиме после снегопада в Псковской области

Идет загрузка...