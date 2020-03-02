Житель Мурманской области лишился земельных участков в Пскове

09:43, 02 марта 2020, ПАИ

В Пскове житель Мурманской области нанес ущерб городу на 666 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

42-летний мужчина в период с 2016 года по конец 2017 года, имея законное право аренды на 2 земельных участка в Пскове, в целях приобретения права собственности на них, предпринял меры к постановке на кадастровый учет, а в последующем и оформлении права собственности на жилые дома, которые отсутствовали на земельных участках. Введя в заблуждение сотрудников управления Росреестра и зарегистрировав право собственности на несуществующие объекты, подсудимый обратился в госкомитет по имущественным отношениям с заявлением о предоставлении арендуемых земельных участков в собственность. В результате были заключены договоры о продаже земельных участков.

Муниципальному образованию «город Псков» причинен ущерб в крупном размере на сумму 666 000 рублей. Обвиняемый получил наказание в виде 2 лет условного лишения свободы с испытательным сроком на 2 года. Кроме того, земельные участки перешли вновь в собственность города.