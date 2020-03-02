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Общество

Марина Гаращенко: Комитет по здравоохранению Псковской области открыт для взаимодействия со СМИ

«Мы абсолютно открыты, нет никаких препятствий для дачи информации, все могут участвовать в процессе и работать со СМИ», - заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в прямом эфире проекта ПАИ-live 2 марта.

По словам главы комитета, поводом для распространения информации о якобы имеющихся ограничениях стали внутренние проверки. Оказалось, не все правильно преподносят концепцию национальных проектов, не у каждого получается доносить данные о реализации проектов в регионе, в конкретных районах. Она подчеркнула, что именно поэтому врачам было рекомендовано консультироваться с комитетом перед раздачей комментариев журналистам.  

«Мы просим с нами проговаривать информацию, обсудить, чтобы она для населения доводилась в правильном русле», - добавила Марина Гаращенко.

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