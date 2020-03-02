В Псковской области проводится проверка по обращениям сотрудников скорой помощи

14:18, 02 марта 2020, ПАИ

Комитет по здравоохранению Псковской области проводит проверку кадровой службы и организации станции скорой помощи в Пскове. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в прямом эфире проекта ПАИ-live 2 марта.

По ее словам, в феврале состоялся рабочий выезд на станцию скорой помощи после обращений в социальных сетях. Марина Гаращенко провела встречу с коллективом, который считает, что есть нарушения в части выплат из-за недофинансирования станции.

«Сотрудники говорили, что не понимают, как правильно осуществлять выезды, есть хаос в логистике по выездам. Мы решили проверить все этапы работы. Я попросила, чтобы инициативные сотрудники выступили наблюдателями, чтобы все было максимально прозрачно. Недопустимо нарушать права медицинских работников», - заявила Марина Гаращенко, подчеркнув, что проверка началась 2 марта.

Для получения точечных обращений от сотрудников она оставила свою личную почту и уже получила уже одно обращение. Глава ведомства подчеркнула, что подобные обращения «помогут разобраться в ситуации».

«Мы каждого сотрудника проверим по категории, общий доход не может быть меньше того, что был за предыдущий период. Люди это услышали. Эта история на моем личном контроле и на контроле губернатора, я ему докладываю о той ситуации, которая там происходит. Проверка продлится 20 дней, после чего мы проведем еще одну встречу и ознакомим коллектив с результатами проверки. Если выявим нарушения, то в обязательном порядке все недостающие выплаты они получат», - заявила Марина Гаращенко.

Кроме того, уже состоялась встреча с сотрудниками великолукского поста скорой помощи. Работники представили ведомости выплат по заработной плате. «Мы посмотрим все выплаты, максимально сделаем эту проверку. Наш комитет и администрация региона будут находиться на стороне правильности выплат, трудового кодекса. Мы не оставим ни один случай без ответа», - заключила Марина Гаращенко.