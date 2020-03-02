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Часть улицы Леона Поземского в Пскове ушла под воду

Стоп-кадр с видео Ольги Миронович

Часть улицы Леона Поземского в Пскове ушла под воду. Об этом свидетельствуют кадры видео, снятого псковским журналистом Ольгой Миронович.

Утром 2 марта в городе шёл сильный дождь, который, по-видимому, увеличил нагрузку на ливневую канализацию, а также вызвал интенсивное таяние снега. Результатом погодных явлений стал потоп перед Советским (Троицким) мостом. Причём под воду ушла не только проезжая часть улицы Леона Поземского вместе с пешеходным переходом для незрячих и слабовидящих горожан, но также и тротуар.

В комментариях к видео, размещённому в социальных сетях, псковичи предлагают запустить в получившийся пруд карасей и отмечают, что резиновые сапоги жителям города нужны 365 дней в году.

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