Часть улицы Леона Поземского в Пскове ушла под воду

13:31, 02 марта 2020, ПАИ

Часть улицы Леона Поземского в Пскове ушла под воду. Об этом свидетельствуют кадры видео, снятого псковским журналистом Ольгой Миронович.

Утром 2 марта в городе шёл сильный дождь, который, по-видимому, увеличил нагрузку на ливневую канализацию, а также вызвал интенсивное таяние снега. Результатом погодных явлений стал потоп перед Советским (Троицким) мостом. Причём под воду ушла не только проезжая часть улицы Леона Поземского вместе с пешеходным переходом для незрячих и слабовидящих горожан, но также и тротуар.

В комментариях к видео, размещённому в социальных сетях, псковичи предлагают запустить в получившийся пруд карасей и отмечают, что резиновые сапоги жителям города нужны 365 дней в году.