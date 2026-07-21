Два человека пострадали в ДТП в Невельском районе

20:35, 21 июля 2026, ПАИ

Фура МАЗ и внедорожник Grand Cherokee столкнулись в Невельском районе сегодня, 21 июля. ДТП произошло у перекрестка с АЗС «Роснефть» на 519-м километре трассы. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





39-летний водитель Grand Cherokee при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу фуре МАЗ под управлением 49-летнего водителя, который двигался в сторону Пскова.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два пассажира Grand Cherokee – мужчина и женщина.

Пострадавшие госпитализированы.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства происшествия выясняются.