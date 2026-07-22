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Происшествия

Двадцать ножевых: до 15 лет тюрьмы грозит жителю Стругокрасненского района за убийство

Жителю Стругокрасненского района грозит до 15 лет лишения свободы за убийство, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в феврале 2025 года между местным жителем и еще одним мужчиной произошел конфликт, во время которого обвиняемый ударил своего оппонента минимум 20 раз кухонным ножом. От полученного колото-резаного ранения груди мужчина скончался.

Прокурор Стругокрасненского района утвердил обвинительное заключение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Уголовное дело прокурором направлено в суд для рассмотрения.

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