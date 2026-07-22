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Происшествия

В Дно мужчина получил ножевое ранение во время бытовой ссоры

В Дно на улице Интернациональной, 21 во время бытового конфликта мужчина получил ножевое ранение, сообщает канал «Псковская сводка. ПАИ» в мессенджере MAX.

  • Поножовщина в Дно
    Фото: Канал «Псковская сводка» в МАХ
  • Поножовщина в Дно
    Фото: Канал «Псковская сводка» в МАХ
  • Поножовщина в Дно
    Фото: Канал «Псковская сводка» в МАХ
  • Поножовщина в Дно
    Фото: Канал «Псковская сводка» в МАХ
  • Поножовщина в Дно
    Фото: Канал «Псковская сводка» в МАХ
  • Поножовщина в Дно
    Фото: Канал «Псковская сводка» в МАХ

По предварительным данным, во время совместного распития алкоголя поссорились два мужчины. Хозяин дома ударил гостя кулаком и тростью в грудь, гость в ответ ударил хозяина ножом в грудь и скрылся, однако в тот же день его задержала полиция.

Пострадавший госпитализирован.

Оба участника конфликта имеют судимости: один был осужден за кражу, второй уклонялся от административного надзора. Проводится проверка, обстоятельства происшествия выясняются.

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