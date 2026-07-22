Посадил на цепь и избил: житель Дно отправится в колонию за пытки знакомого

12:01, 22 июля 2026, ПАИ

Житель Дно отправится в колонию за самоуправство и незаконное лишение свободы своего знакомого, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В декабре 2025 года в Дно между двумя мужчинами во время распития алкоголя произошла ссора, во время которой 28-летний местный житель решил заставить своего знакомого вернуть переданный в пользование мобильный телефон или деньги за его потерю.

Для этого дновец надел на шею знакомого ошейник с металлической цепью, свободный конец которой прикрепил к печи на кухне. После этого мужчина несколько раз ударил знакомого по лицу.

После того как его знакомый согласился возместить материальные убытки за потерю телефона, мужчина его освободил.

Дновский районный суд признал местного жителя виновным в совершении преступлений по пункту «в» части 2 статьи 127 и части 2 статьи 330 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок три с половиной года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.