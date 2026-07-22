Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Посадил на цепь и избил: житель Дно отправится в колонию за пытки знакомого

Житель Дно отправится в колонию за самоуправство и незаконное лишение свободы своего знакомого, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

В декабре 2025 года в Дно между двумя мужчинами во время распития алкоголя произошла ссора, во время которой 28-летний местный житель решил заставить своего знакомого вернуть переданный в пользование мобильный телефон или деньги за его потерю.

Для этого дновец надел на шею знакомого ошейник с металлической цепью, свободный конец которой прикрепил к печи на кухне. После этого мужчина несколько раз ударил знакомого по лицу.

После того как его знакомый согласился возместить материальные убытки за потерю телефона, мужчина его освободил.

Дновский районный суд признал местного жителя виновным в совершении преступлений по пункту «в» части 2 статьи 127 и части 2 статьи 330 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок три с половиной года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






22 июля 2026

В Дно мужчина получил ножевое ранение во время бытовой ссоры
22 июля 2026

Псковичи лишились миллионов при покупке машины и билетов на концерт
22 июля 2026

Посадил на цепь и избил: житель Дно отправится в колонию за пытки знакомого
22 июля 2026

Ситуация под контролем: в Печорах благодаря работе МЧС удалось спасти от пожара два жилых дома
22 июля 2026

Великолучанин избил мужа своей любовницы
22 июля 2026

Двадцать ножевых: до 15 лет тюрьмы грозит жителю Стругокрасненского района за убийство
22 июля 2026

Пожилой мужчина пропал в Невельском округе
21 июля 2026

Два человека пострадали в ДТП в Невельском районе

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...