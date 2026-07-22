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Происшествия

Великолучанин избил мужа своей любовницы

Житель Великих Лук избил мужа своей любовницы, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Фото: ПАИ

Установлено, что ночью 15 июля нетрезвый местный житель нашел в телефоне жены переписку, подтверждающую ее интимную связь с другим мужчиной. Найдя этого мужчину, великолучанин написал, что все расскажет его супруге. Последнего это привело в ярость, он ночью приехал к мужу своей любовницы и во время конфликта минимум четыре раза ударил его кулаками по лицу.

Прокурор города утвердил обвинительное заключение по обвинению великолучанина в совершении преступления по части 1 статьи 112 УК РФ (причинение человеку вреда здоровью средней тяжести).

Санкция статьи предусматривает альтернативные виды наказания, в том числе лишение свободы на срок до трех лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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