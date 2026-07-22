Псковичи лишились миллионов при покупке машины и билетов на концерт

12:13, 22 июля 2026, ПАИ

Несколько жителей Пскова и Великих Лук стали жертвами мошенников при покупке машины и билетов на концерт. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, злоумышленники под видом правоохранителей, банковских служащих и представителей других организаций по телефонам и в мессенджерах обманули жителей региона.

Аферисты предложили своим собеседникам задекларировать сбережения, чтобы избежать серьёзных финансовых потерь. Также некоторых граждан они лишили денег во время операций купли-продажи товаров, в том числе автомобиля и билетов на концерт.

В итоге жители региона лишились в общей сложности около четырёх миллионов рублей и 3 500 долларов США. Среди потерпевших оказались студент и пожилые горожане. Они обратились за помощью в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.