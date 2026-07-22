Ситуация под контролем: в Печорах благодаря работе МЧС удалось спасти от пожара два жилых дома

09:53, 22 июля 2026, ПАИ

Два техногенных пожара произошло в Псковской области за минувшие сутки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В деревне Осташкино Локнянского района сгорели жилой дом и хозяйственная постройка. Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание. Возгорание ликвидировали пять специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники. Огнеборцы спасли жилой дом и хозпостройку.



Фото: канал «Псковская сводка» в МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в МАХ











В Печорах на улице Береговой сгорел нежилой дом. Причина – предположительно неосторожное обращение с огнём. К ликвидации привлекались шесть специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники. Спасены два жилых дома.