Ситуация под контролем: в Печорах благодаря работе МЧС удалось спасти от пожара два жилых дома
Два техногенных пожара произошло в Псковской области за минувшие сутки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В деревне Осташкино Локнянского района сгорели жилой дом и хозяйственная постройка. Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание. Возгорание ликвидировали пять специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники. Огнеборцы спасли жилой дом и хозпостройку.
-
Фото: канал «Псковская сводка» в МАХ
-
Фото: канал «Псковская сводка» в МАХ
-
Фото: канал «Псковская сводка» в МАХ
-
Фото: канал «Псковская сводка» в МАХ
-
Фото: канал «Псковская сводка» в МАХ
-
Фото: канал «Псковская сводка» в МАХ
В Печорах на улице Береговой сгорел нежилой дом. Причина – предположительно неосторожное обращение с огнём. К ликвидации привлекались шесть специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники. Спасены два жилых дома.
Лежал на могиле и не мог встать: на кладбище в Псковском районе нашли травмированного аистёнка
Промывку аккумуляторного бака горячего водоснабжения проводят на улице Алёхина в Пскове
Машинка «Зингер», документы и артефакты: в Печорах обновили экспозицию о жизни города в ХХ веке