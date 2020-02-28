Минэкономразвития: Среднегодовая инфляция в 2020 году будет на уровне 2,6%
Среднегодовая инфляция в текущем году будет держаться на уровне 2,6%. Такой прогноз дало Министерство экономического развития, передает ТАСС.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников также отметил, что прогноз по росту индекса потребительских цен сохранен на уровне 3%.
«Скорее всего, будет ниже даже, мы ожидаем уровень 2,6% по среднегодовому уровню», - рассказал Максим Решетников во время заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам во время обсуждения возможного прогноза среднегодового темпа инфляции.