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Экономика

Минэкономразвития: Среднегодовая инфляция в 2020 году будет на уровне 2,6%

Среднегодовая инфляция в текущем году будет держаться на уровне 2,6%. Такой прогноз дало Министерство экономического развития, передает ТАСС.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников также отметил, что прогноз по росту индекса потребительских цен сохранен на уровне 3%.

«Скорее всего, будет ниже даже, мы ожидаем уровень 2,6% по среднегодовому уровню», - рассказал Максим Решетников во время заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам во время обсуждения возможного прогноза среднегодового темпа инфляции.

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