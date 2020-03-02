Женщина украла два телефона у своей знакомой в Великих Луках

15:16, 02 марта 2020, ПАИ

В Великих Луках женщина похитила два телефона у своей знакомой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

1 марта около 17:00 сотрудники Росгвардии получили ориентировку о том, что на улице Угольной у 46-летней женщины украли телефоны. Выяснилось, что кражу совершила знакомая потерпевшей, когда они разговаривали на улице. Женщина отобрала телефоны и ушла. Сотрудники Росгвардии в течение часа обнаружили 47-летнюю подозреваемую в магазине на улице Гагарина.

Похищенные телефоны изъяты и возвращены владелице. Обвиняемая передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.