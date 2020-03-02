Память погибших при исполнении воинского долга выпускников Политехнического колледжа почтили в Пскове

16:50, 02 марта 2020, ПАИ

2 марта в Пскове в актовом зале Псковского политехнического колледжа прошло мероприятие «Шаг в бессмертие», посвящённое выпускникам этого учебного заведения, погибшим при исполнении воинского долга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В мероприятии приняли участие родители и близкие погибших, узники бывших концентрационных лагерей, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, представители комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Пскова, депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев.

Студенты колледжа рассказали 10 историй жизни бойцов. Перед началом каждой истории зажигалась памятная свеча напротив фотографии погибшего. Родителям погибших выпускников вручили цветы и альманах «Их запомнят молодыми».

Память погибших почтили минутой молчания, после возложили цветы к мемориальной доске. Депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев поблагодарил родителей, воспитавших своих детей так, что «они по достоинству выполнили свой долг перед Родиной».

Валерий Тюменцев также дал напутствие сегодняшним студентам: находясь перед выбором всегда помнить, что у них есть Родина, родители, присяга и воинский долг. Депутат гордумы поблагодарил организаторов за патриотическое мероприятие.

Выпускники Политехнического колледжа — Леонид Сергеев, Сергей Смирнов, Дмитрий Базил, Андрей Богданов, Дмитрий Платонов, Владимир Козлов, Михаил Травин, Евгений Боечко, Николай Кожемякин и Павел Александров — погибли во время боевых действий в Афганистане, Чечне и Ингушетии.