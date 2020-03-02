0
18:29
Михаил Ведерников занимает пятую строчку в рейтинге активности глав регионов в Instagram
17:23
Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
16:55
В медиахолдинге Псковской области сменится руководство
16:30
С 23 марта вводится весеннее ограничение движения большегрузов по дорогам Псковской области
15:55
Телеграм(ма) губернатору. Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Февраль 2020
14:18
В Псковской области проводится проверка по обращениям сотрудников скорой помощи
13:29
В Пскове появилась возможность проводить обследования на коронавирус
Еще новости
Общество

Связанные порховичами ганзейские лоскуты отправлены в немецкий город Брилон

Фото: газета «Порховский вестник»

Улица из палаток, связанных жителями разных стран и городов, будет создана к 40-м международным Ганзейским дням в немецком городе Брилон – столице Ганзы 2020 года, которые пройдут с 4 по 7 июня,сообщает газета «Порховский вестник».

Началась подготовка к участию российских городов в международном ганзейском фестивале. 16 ганзейских городов России смогли принять участие в создании полотна из вязанных разноцветных лоскутов. В столице российской Ганзы Великом Новгороде инициативная группа, которая организовала акцию, призывала изготовить 1200 небольших изделий. Однако мастерицы изготовили более 4 тысяч лоскутков. В числе поступивших работ есть также и вклад порховичей – 50 штук, которые были отправлены в Великий Новгород.

Акцию поддержали также в городских школах и в Центре детского творчества. Из школы №1 было передано 100 лоскутов, учащиеся школы №3 подготовили тоже около 100 штук. Обучающиеся в объединениях ЦДТ связали 47 поделок. В Германию поехали и те квадратики, что были связаны в Великом Устюге, Вышнем Волочке, Торжке и Тихвине.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
Ганзейские дни Нового времени в Пскове стали событием года по версии EFEA Awards На включение Пскова в туристический маршрут по ганзейским городам рассчитывает Елена Полонская Ганза в Пскове и Дни пушкинской поэзии удостоены туристической премии Russian Event Awards Книгу Почетного гражданина Порхова представили псковичам Ганзейские дни в Пскове вошли в число претендентов на «Народное признание-2019» Свою книгу «Краеведческое путешествие из Пскова в Великий Новгород» представит Мартин Нармонтас 15 ноября Псковско-новгородский ганзейский библиографический указатель можно будет почитать онлайн Журналисты-победители поделились оценками конкурса «Ганза - связь времен» Испытанием на прочность назвала Международные Ганзейские дни руководитель Пскова Награждение победителей конкурса «Ганза - связь времен» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Михаил Ведерников занимает пятую строчку в рейтинге активности глав регионов в Instagram
02 марта 2020
Михаил Ведерников занимает пятую строчку в рейтинге активности глав регионов в Instagram
Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
02 марта 2020
Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
В медиахолдинге Псковской области сменится руководство
02 марта 2020
В медиахолдинге Псковской области сменится руководство
С 23 марта вводится весеннее ограничение движения большегрузов по дорогам Псковской области
02 марта 2020
С 23 марта вводится весеннее ограничение движения большегрузов по дорогам Псковской области
Телеграм(ма) губернатору. Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Февраль 2020
02 марта 2020
Телеграм(ма) губернатору. Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Февраль 2020
В Псковской области проводится проверка по обращениям сотрудников скорой помощи
02 марта 2020
В Псковской области проводится проверка по обращениям сотрудников скорой помощи
В Пскове появилась возможность проводить обследования на коронавирус
02 марта 2020
В Пскове появилась возможность проводить обследования на коронавирус
Начался ПАИ-live с Мариной Гаращенко (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
02 марта 2020
Начался ПАИ-live с Мариной Гаращенко (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

Идет загрузка...