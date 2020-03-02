Связанные порховичами ганзейские лоскуты отправлены в немецкий город Брилон

17:34, 02 марта 2020, ПАИ

Улица из палаток, связанных жителями разных стран и городов, будет создана к 40-м международным Ганзейским дням в немецком городе Брилон – столице Ганзы 2020 года, которые пройдут с 4 по 7 июня,сообщает газета «Порховский вестник».

Началась подготовка к участию российских городов в международном ганзейском фестивале. 16 ганзейских городов России смогли принять участие в создании полотна из вязанных разноцветных лоскутов. В столице российской Ганзы Великом Новгороде инициативная группа, которая организовала акцию, призывала изготовить 1200 небольших изделий. Однако мастерицы изготовили более 4 тысяч лоскутков. В числе поступивших работ есть также и вклад порховичей – 50 штук, которые были отправлены в Великий Новгород.

Акцию поддержали также в городских школах и в Центре детского творчества. Из школы №1 было передано 100 лоскутов, учащиеся школы №3 подготовили тоже около 100 штук. Обучающиеся в объединениях ЦДТ связали 47 поделок. В Германию поехали и те квадратики, что были связаны в Великом Устюге, Вышнем Волочке, Торжке и Тихвине.