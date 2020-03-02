Жители Острова почтили память погибших бойцов 6 роты

17:46, 02 марта 2020, ПАИ

2 марта в Острове около островской гимназии у обновленного Памятного знака воинам, погибшим в ходе контртеррористической операции в Чеченской республике, состоялся торжественный митинг, посвященный 20-летию подвига десантников 6 роты 76 гвардейской воздушно-десантной Псковской дивизии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В мероприятии приняли участие родители военнослужащих-островичей, погибших при исполнении воинского долга в Чечне в разные годы, а также представители органов самоуправления, депутаты городского и районных Собраний депутатов, военнослужащие Островского гарнизона, активисты и жители города.

Председатель Собрания депутатов Островского района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Обризан подчеркнул важность этой годовщины не только для города, региона, но и для всей страны. «В этот день среди жителей нашего района нет равнодушных, всех нас объединяет общая боль и память о молодых ребятах-десантниках, мужественно сражавшихся с превосходящими силами боевиков, с честью и до конца выполнивших свой воинский долг перед Родиной. И сколько бы времени ни прошло с того трагического дня, не иссякнет горе родных и близких погибших военнослужащих. Низкий поклон родителям, воспитавшим настоящими патриотами своих детей», - заявил он.

После минуты молчания военнослужащие возложили к Памятному знаку траурную гирлянду, а участники митинга принесли к его подножью живые цветы. Желающие посетили музей «Островок» гимназии Острова, где создана экспозиция, посвященная учащимся гимназии, погибшим при исполнении воинского долга.

1 марта 2000 года в горах Чечни под Аргуном 90 десантников 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии вступили в неравный бой с отрядом боевиков. Тогда в бою погибли 84 десантника, в живых остались только шестеро.