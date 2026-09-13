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Общество

Приход храма Ксении Петербургской в Пскове приглашает на обучение церковному пению

В сентябре при храме Святой Блаженной Ксении Петербургской в Пскове будет действовать взрослый любительский церковный хор и школа церковного пения. Приход храма приглашает всех желающих на обучение, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Курс обучения пению рассчитан на полгода, занятия по 60–90 минут будут проходить дважды в неделю. За это время обучающиеся освоят нотную грамоту и основы вокала, выучат все восемь гласов Октоиха, разучат основные песнопения литургии и всенощного бдения, научатся понимать богослужебный устав и читать по-церковнославянски, начнут петь на клиросе – сначала в учебном хоре, а затем и за службами. Курс проводит Иулиания Симакова, опытный регент и педагог.

Наличие музыкального образования необязательно. Прослушивание желающих будут проходить по пятницам с 19:30 до 20:00. Запись и вопросы – по телефону +7-911-392-52-87 (Иулиания Симакова).

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