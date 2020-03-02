Студентка ПсковГУ победила на конкурсе студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0»

17:42, 02 марта 2020, ПАИ

Студентка Псковского государственного университета Маргарита Лодягина вошла в число победителей первой волны всероссийского конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0», сообщили Псковскому агентству информации организаторы конкурса.

Девушка разработала проект «пассивного» дома для компании «Россети». Совместно с научным руководителем она разработала базу для формирования нескольких типов жилых домов – дуплекса, триплекса и мультидома.

«Благодаря модульности и многофункциональности энергоэффективные жилые дома можно строить в малых населенных пунктах. Это не только ускорит развитие технологий энергосбережения и инфраструктуры малых городов, но и поможет улучшить экологическую ситуацию», – рассказала Маргарита Лодягина.

Студентка практиковалась в проектной организации «Псковгражданпроект», а в 2019 году заняла первое место в архитектурном конкурсе на разработку эскизного проекта благоустройства территории «Вала на реке Великой» в Опочке.

Всего победили 505 студентов российских вузов и средних специальных учебных заведений, которые получили приглашение на практику или стажировку после успешного решения кейсов компаний. Организаторами конкурса стали АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийский народный фронт.