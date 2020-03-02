0
18:29
Михаил Ведерников занимает пятую строчку в рейтинге активности глав регионов в Instagram
17:23
Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
16:55
В медиахолдинге Псковской области сменится руководство
16:30
С 23 марта вводится весеннее ограничение движения большегрузов по дорогам Псковской области
15:55
Телеграм(ма) губернатору. Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Февраль 2020
14:18
В Псковской области проводится проверка по обращениям сотрудников скорой помощи
13:29
В Пскове появилась возможность проводить обследования на коронавирус
Еще новости
Общество

Студентка ПсковГУ победила на конкурсе студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0»

Маргарита Лодягина

Студентка Псковского государственного университета Маргарита Лодягина вошла в число победителей первой волны всероссийского конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0», сообщили Псковскому агентству информации организаторы конкурса.

Девушка разработала проект «пассивного» дома для компании «Россети». Совместно с научным руководителем она разработала базу для формирования нескольких типов жилых домов – дуплекса, триплекса и мультидома.

«Благодаря модульности и многофункциональности энергоэффективные жилые дома можно строить в малых населенных пунктах. Это не только ускорит развитие технологий энергосбережения и инфраструктуры малых городов, но и поможет улучшить экологическую ситуацию», – рассказала Маргарита Лодягина.

Студентка практиковалась в проектной организации «Псковгражданпроект», а в 2019 году заняла первое место в архитектурном конкурсе на разработку эскизного проекта благоустройства территории «Вала на реке Великой» в Опочке.

Всего победили 505 студентов российских вузов и средних специальных учебных заведений, которые получили приглашение на практику или стажировку после успешного решения кейсов компаний. Организаторами конкурса стали АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийский народный фронт. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников занимает пятую строчку в рейтинге активности глав регионов в Instagram
02 марта 2020
Михаил Ведерников занимает пятую строчку в рейтинге активности глав регионов в Instagram
Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
02 марта 2020
Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
В медиахолдинге Псковской области сменится руководство
02 марта 2020
В медиахолдинге Псковской области сменится руководство
С 23 марта вводится весеннее ограничение движения большегрузов по дорогам Псковской области
02 марта 2020
С 23 марта вводится весеннее ограничение движения большегрузов по дорогам Псковской области
Телеграм(ма) губернатору. Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Февраль 2020
02 марта 2020
Телеграм(ма) губернатору. Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Февраль 2020
В Псковской области проводится проверка по обращениям сотрудников скорой помощи
02 марта 2020
В Псковской области проводится проверка по обращениям сотрудников скорой помощи
В Пскове появилась возможность проводить обследования на коронавирус
02 марта 2020
В Пскове появилась возможность проводить обследования на коронавирус
Начался ПАИ-live с Мариной Гаращенко (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
02 марта 2020
Начался ПАИ-live с Мариной Гаращенко (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

Идет загрузка...