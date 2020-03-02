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В Пскове задержан подозреваемый в убийстве человека на улице Ипподромной

Жителя Пскова задержали по подозрению в убийстве. 1 марта на улице Ипподромной было найдено тело человека со следами насильственной смерти, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по региону.

«Согласно данным медицинского судебного исследования на теле пострадавшего обнаружены ушибленные раны головы, множественные переломы ребер и разрывы внутренних органов», - уточнили в ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (ч.1 ст.105 УК РФ). По подозрению в совершении преступления задержан приятель погибшего.

«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - добавили в СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, мужчины повздорили. В ответ на обидные слова подозреваемый набросился на своего приятеля с кулаками. Использовал и подручные предметы. В результате от полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

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