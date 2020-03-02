«Здесь не тюрьма и не колония строгого режима, но и не санаторий»: Как в Псковской области лечат наркозависимость

23:12, 02 марта 2020, ПАИ

Собираемся в поездку. Едут студенты социальных специальностей ПсковГУ. Если говорить сухим языком, то это одно из профилактических мероприятий, организуемых Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

Студенты едут в реабилитационный центр «Ручей» для людей, страдающих от алкогольной или наркотической зависимостью.

«Это поможет студентам в будущей работе, они увидят с чем можно столкнуться, да и в общеобразовательном плане это полезно, и не только для соцработников - для всех» - говорит Ерёмина Маргарита, младший лейтенант, оперуполномоченный отделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, организации оперативно-профилактических операций УКОН УМВД России по Псковской области. Она сопровождает ребят в поездке.

Еще один сопровождающий - заместитель директора центра Юрий Стрекаловский.

В Псковской области существует всего два подобных реабилитационных центра. «Ручей» - самый крупный из них, он рассчитан на одновременное пребывание 35 человек. Центр расположился в бывшем имении Сергея Неклюдова в селе Родовое. Усадьба была построена в 1879 году. И с тех пор не пустовала, после смерти Сергея Михайловича здесь располагались в разное время санаторий для больных туберкулезом и детский дом. Однако если бы не РЦ “Ручей” исторические постройки могли прийти в запустение в 2010 году.

Основал реабилитационный центр священник. Отец Александр Гаврилов в служении, на исповедях осознал, насколько велика проблема с алко и наркозависимыми людьми. Он окончил психологический факультет и даже стажировался в США, где познакомился с программой 12 шагов, и адаптировав её для наших реалий, основал реабилитационный центр в маленькой деревне Ручей на границе с Карелией, где в 2005 году и служил в храме.

Но деревня была довольно неудобно расположена и до неё было трудно добраться, кроме того, климатические условия также были не очень комфортны для реабилитации. Поэтому и было принято решение переехать в Псковскую область, где удалось получить в пользование на тот момент уже практически заброшенную усадьбу. С 2011 года здесь и располагается центр «Ручей».

Центр существует, по большей части, за счёт благотворительности и пожертвований, хотя имеется и плата за прохождение реабилитации для жителей Санкт-Петербурга. Для жителей Псковской области есть бесплатные места. Однако средств всё равно не хватает. Например, организовать небольшой спортивный зал удалось благодаря дару — благотворитель подарил тренажеры, теннисный стол и оборудование.

«С точки зрения государства как института, наркозависимый - не только бесполезен, но также и опасен. Практически на 100% - это человек, который пойдет на преступление за очередную дозу наркотика», - говорит Юрий Стрекаловский.

Люди приходят в центр, когда достигают «самого дна», когда понимают, что дальше падать некуда, что дальше только смерть. Хотя центр рассчитан на 35 мест, там ещё ны было такого, чтобы не оставалось свободных мест. На момент нашего визита там проходило реабилитацию 30 человек, и 4 человека должны были в скором времени присоединиться. Основная проблема состоит в «созависимости». Ни один наркоман или алкоголик не выживет в одиночку, всегда есть те, кто будет способствовать болезни, думая что помогают. Обычно это ближайшие родственники и супруги. Они «отмазывают» от неприятностей своего наркомана или алкоголика, дают деньги. Самое опасное, когда в такой созависимости состоит и ребенок. Велик риск, что в будущем такому ребенку самому понадобиться реабилитация в центре. Поэтому чем раньше близким удастся убедить наркомана или алкоголика пройти реабилитацию, тем лучше. Но для этого нужно действовать правильно. Сам центр «Ручей» в Палкинском районе - это ещё не всё. Сотрудники центра проводят занятия в «группах созависимых», где как раз оказывают психологическую помощь и поддержку.

Первое, чем ошарашили студентов и сопровождающих их преподавателей, приехавших в центр, заявлением:

«Зависимость – неизлечима», - сказал старший психолог центра, руководитель службы психологической помощи Владимир Молдован. Но с ней можно бороться и жить полноценной жизнью. Как раз «психологическим инструментарием» для борьбы с зависимостью в реабилитационном центре и снабдят.

«Здесь не тюрьма и не колония строгого режима, но и не санаторий», - продолжил Юрий Стрекаловский.

Двери центра всегда открыты как на «вход», так и на «выход». Люди, приезжающие в центр, делают это добровольно, они должны осознать, что хотят бороться с болезнью и выжить. Без этого нет даже смысла начинать реабилитацию. Когда зависимые поступают в центр, они подписывают бумагу, где обязуются следовать определенным правилам “Ручья”. Делается это для того, чтобы оградить тех, кто хочет вылечиться и работает над этим вместе с консультантами и наставниками, от тех, кто приехал за панацеей и не желает работать над собой. Присутствие таких людей негативно сказывается на всех остальных и на их лечении. Были случаи, когда сотрудникам приходилось отказывать в нахождении на территории центра некоторым зависимым.

В «Ручье» нет охраны. По словам замдиректора центра, за все годы существования центра, была лишь одна драка, да и то дракой это можно назвать с натяжкой. И сотрудники справились своими силами. Вместе с тем, зависимым запрещено пользоваться телефонами и деньгами. Всё это хранится в сейфе вместе с документами. Часто магазин оказывается опасной средой для выздоравливающих, где может произойти «срыв». Поэтому туда ходят волонтёры. Зависимые составляют списки, что хотели бы купить.

Многие «выпускники» центра решают остаться по той или иной причине в центре и после курса реабилитации. Такие люди и становятся волонтёрами. Они выполняют простейшие поручения, не получают зарплату, но питаются в центре. И живут в центре посменно. Далее волонтёр может стать стажером, это уже более сложные и ответственные поручения плюс небольшая зарплата. Стажер, получив профильное психологическое образование, уже может стать полноценным консультантом центра. А затем и «руководителем программы», полноценно вести занятия для зависимых, проходящих реабилитацию в центре. Фактически это целая система, где воспитываются уникальные специалисты-психологи, которые и сами прошли через такие же испытания, как и их подопечные, и точно знают, как можно помочь. Единовременно в центре находится - 2 волонтёра или стажера, 2 консультанта и 1 руководитель программы, они работают посменно - 3 дня в центре и 3 дня “в городе”.

Наркомания и алкоголизм разрушает человека сразу в 4-х аспектах:

физическом – первое, что делают в центре - приводят в порядок человека. Это и 4-х разовое питание, и спорт, и свежий воздух. Но это самое легкое. Уже через пару недель самый тяжелозависимый станет выглядеть как вполне здоровый человек, хотя всё ещё и не будет при этом здоров.

психологическом - тут кроется и основная причина зависимости. Человек начинает пить, и в итоге получает зависимость чаще всего из-за психологических проблем, которые он и решает с помощью бутылки. Если задать человеку вопрос – «почему ты пьешь?». Он ответит – «потому что плохо». Но он не сможет объяснить, почему плохо. Между тем это могут быть вполне конкретные причины, в том числе и укоренившиеся ещё в детстве. Всё это прорабатывается при реабилитации.

социальном – зависимый человек десоциализирутся, и чем дальше, тем это ясней проявляется. В конце концов он утрачивает способность нормально взаимодействовать с людьми и жить в социуме. В центре восстанавливают постепенно и эту способность, и даже, по словам заместителя директора, помогают научиться заново общаться с противоположным полом.

духовном – а здесь уже экзистенциальные вопросы. Что бы не делали и как бы не работали с зависимыми психологи и консультанты, сколько бы занятий они не провели, без внутреннего стержня, скрепляющего всю конструкцию, которую собой представляет психика и тело зависимого человека, и без того не самую устойчивую, построить не удастся. И в этом как раз помогает церковь, находящаяся на территории.

Это храм в честь Преподобного Александра Свирского в небольшой пристройке к усадьбе. Каждую неделю приезжает священник из Санкт-Петербурга и проводит службы. По словам заместителя директора центра, проходящие реабилитацию в центре даже помогают в службах.

После экскурсии по центру и небольшой лекции о механизме возникновения зависимости и об осознанности управления «Я»-зависимого студенты отправились в обратный путь. Туда, где так много условий для собственного падения и пополнения состава участников реабилитационных программ. Одно радует — глаза у ребят после этой поездки стали совсем другими. Хочется надеяться, что они удержатся от соблазнов и не дадут сорваться другим.